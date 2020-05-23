شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: روشته لأشجار المانجو والبرتقال لزيادة الإنتاج .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر" الخليج 365 "، عددا من التوصيات التى اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة خاصة طرق الرى والتسميد لأشجار الموالح والمانجو خلال الشهر الجارى لزيادة الإنتاج والصادرات إلى الخارج.

وأكد تقرير المحاصيل البستانية ،أن من أهم طرق التسميد والرى لمحصول الموالح "البرتقال" الآتى:

- المحافظة على انتظام الري دون الإسراف أو التعطيش خلال موسم النمو.

- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة و الإهتمام برش العناصر الصغرى.

وأوضح تقرير المحاصيل البستانية ، أن من أهم طرق التسميد:

1- تسميد الأشجار التي تروى بالتنقيط للفدان:

- الرية الأولى : 2كجم سلفات نشادر+ 1 كجم سلفات ماغنسيوم.

- الرية الثانية : 3 كجم سماد مركب 19-19-19.

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- الرية الثالثة : 3كجم سلفات بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك.

- الرية الرابعة : 1كجم سلفات حديد + 1 كجم سلفات زنك + 1 كجم سلفات منجنيز.

– الرش الورقي : يمكن رش العناصر الصغرى (حديد،زنك،منجنيز) في صورة مخلبية.

الري بالتنقيط ( لتر/ يوم/ شجرة ): عمر الأشجار بالسنوات / الكمية باللتر خلال مايو ، عمر الأشجار 1-2 / 32 لتر ، عمر الأشجار 2-3 / 40 لتر، عمر الأشجار 3-4 / 48 لتر، عمر الأشجار 4-5 / 56 لتر، عمر الأشجار 5-6 / 64 لتر، عمر الأشجار 6-7 / 72 لتر، عمر الأشجار7-10 / 84 لتر، عمر الأشجار اكبر من 10/ 90 لتر.

أهم العمليات الخاصة بالمانجو

- يجرى التقليم الصيـفي بإزالة الشماريخ الزهرية المشوهة وذلك بجزء من النسيج حتى 20 سم وذلك لتشجيع خروج نموات خضريــة أسفــلها من نفس الموسم والتي تحمل ثمار في الموسم التالي وذلك للحد من تبادل الحمــل .

ـ اضافة الدفعة الثالثة مـــن السماد الازوتي والثانية من التسميد البوتاسي وذلك حسب عمر الأشجار وطريقة الري.

ـ الاستمرار في الرش الوقائي ضد البياض ألدقيقي كما سبق حتى منتصف مايو .