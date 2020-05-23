شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يجدد للشحات الجندى رئيسًا للجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارا بتجديد تكليف الدكتور محمد الشحات الجندي للعمل رئيسًا للجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان للعام الثالث. وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن الجامعة تمثل أحد أهم جسور التواصل الثقافي بين الدولتين الصديقتين مصر وكازاخستان بما يربطهما من علاقات صداقة قوية ومتينة، كما تمثل تلك الجامعة التي تتبع في إداراتها وزارة الأوقاف المصرية نقطة إشعاع وفكر مستنير في منطقة وسط آسيا كلها، وحصلت جميع أقسامها وكلياتها على الجودة والاعتماد لدورتين متتابعتين، وحصلت على المركز الأول بين خمس وسبعين جامعة في وسط آسيا في العلوم الإسلامية.

وأضاف وزارة الأوقاف فى بيانها: وتمنح الجامعة درجات الليسانس والماجستير والدكتوراه في العلوم الشرعية والعربية، وتقوم بدور فاعل وكبير في خدمة المجتمع الكازاخي، ويتوافد عليها الطلاب من عدد من الدول المحيطة بكازاخستان، وتعد أهم جامعة في مجال العلوم الشرعية والعربية في وسط آسيا كلها.

واختتمت وزارة الأوقاف بيانها قائلة: "نتمنى للجامعة ورئيسها وأساتذتها وطلابها والعاملين بها كل التوفيق ، وتتوجه إليهم بخالص التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليهم وعلى البشرية جمعاء باليمن والبركات، وعجل برفع البلاء والعباد عن مصرنا العزيزة وعن دولة كازاخستان الصديقة وسائر بلاد العالمين.