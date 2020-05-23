شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. تعقيم مبنى مصلحة الشهر العقارى ومكتب جنوب القاهرة الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد ديوان عام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بوسط البلد، ومكتب جنوب القاهرة لكافة إدارة، اليوم السبت، عملية تعقيم وتطهير للمبنى من قبل الأجهزة المعنية بالدولة، للوقاية من فيروس كورونا. يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة العدل، التى تتبعها للوقاية من فيروس كورونا منذ ظهور الجائحة المستجدة، وما تضمنته من إجراءات احترازية بالتعاون مع إدارة الحرب الكيماوية بالقوات المسلحة.

وقال الدكتور وليد فهمى، رئيس اتحاد مؤثقى مصر على صفحة الاتحاد الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومكتب جنوب القاهرة وإدارته ستشهد عملية تعقيم من الداخل والخارج للوقاية من كورونا مع اتباع تقنيات جديدة لتعقيم.

يذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل قرر إعادة خدمتين تقدمهم مكاتب التوثيق للعمل عقب إجازة عيد الفطر اعتبار من 1 يونيو ليرتفع عدد الخدمات المستثناة من تعليق العمل بالشهر العقارى 10 خدمات وهى: 1-خدمة توثيق توكيل عام رسمى 2-توكيل رسمى عام فى القضايا (توكيلات المحاميين) 3-التوكيلات الخاصة 4- عقود بيع السيارات 5- عقود الايجار الرسمية - إثبات تاريخ- 6-التصديق على الدفاتر الإيجارية 7-محضر إيداع وصية مغلقة 8-محضر فتح وصية مغلقة 9- التوكيل الخاص بصرف المعاش 10-توثيق الإقرارات.