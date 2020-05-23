شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء شمال الدلتا :693 مليون جنيه قيمة استثمارات الشركة بالمشروعات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ، أن الشركة تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ المشروعات القومية الواقعة بنطاق الشركة حيث بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات للمشروعات القومية 693 مليون جنيه فى ديسمبر الماضى، وأضاف عسل فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أن من بين المشروعات القومية التى شاركت فيها الشركة مشروعات الإسكان الاجتماعي وهى زايد (2،1) بجمصه، جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط ،منطقة سندوب بمدينة المنصورة، المنزلة ، نبروه ، الامتداد العمراني برأس البر ، كفر سعد ، الزرقا ، شطا و المنصورة الجديدة ، 108 فدان بالمنطقة الصناعية بجمصه ، مدينة الاثاث بدمياط، جامعة دمياط الجديدة ، الرمال السوداء ببلطيم ، إنارة الطريق الدولي الساحلي ببلطيم ، المنطقة اللوجستية بطلخا ،بالإضافة إلى محطات مياه الشرب والصرف الصحي ، محطات الري المطور والحقلي ، محطات الخلط الوسيط بعدد (48) محطة من إجمالي عدد ( 92 ) محطة على مستوى الجمهورية ، إعادة تأهيل بحيرة المنزلة ، تعديل شبكة الجهد المتوسط والمنخفض المتعارضة مع إنشاء طريق ترعة السلام – السرو ، مزلقانات السكة الحديد، المدارس ، كبائن الاتصالات ، و صيانة شبكة الجهد المتوسط والمنخفض لمنطقة 15 مايو بجمصة و محطات الصرف والري التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء .

وقال عسل إن 50% من إجمالى عملاء بالشركة الذين يبلغ عددهم 4 مليون 416 ألف 652 مشترك يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع وهو ما ساهم بشكل كبير فى القضاء على مشاكل الفواتير الخاطئة بالشركة.

وتابع عسل، أن إجمالى عدد العدادات مسبوقة الدفع التى تم تركيبها بنطاق عمل الشركة بلغت حتى الأن 2 مليون 252 ألف 492 عداد.