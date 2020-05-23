شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: توزيع 300 ألف متر سجاد لاستكمال فرش المساجد 7 يوينو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة فى إطار استعداداتها لإتمام خطة إحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد على مستوى الجمهورية ستبدأ يوم الأحد 7 يونيو المقبل الموافق 15 شوال فى توزيع دفعة السجاد الجديدة.

وأوضح حسن فى بيان اليوم، أن دفعة السجاد التى سيتم توزيعها قدرها 300 ألف متر، تتسلمها المديريات الإقليمية لاستكمال فرش المساجد التى تم الانتهاء من إحلالها وتجديدها أو صيانتها أو تلك المساجد التى تحتاج إلى تجديد فرشها.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وجه باستخدام قطع المياه الموفرة فى المساجد ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى تخصيص 100 مليون جنيه للصيانة والفرش والصيانة بالمساجد كما وجه وزير الأوقاف بتجهيز 300 ألف متر سجاد لتجديد فرش أكبر عدد من المساجد، وتحديث منظومة الصوتيات بالمساجد الكبرى كمرحلة أولى، ومتابعة إجراءات نظافة وتعقيم المساجد بصفة دورية.

ووجه جمعة أيضا بوضع خطة شاملة لتطهير وتعقيم المساجد فور انتهاء مرحلة الغلق، وتكليف المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بسرعة الانتهاء من مشروع كبائن التعقيم للاستفادة بها في المساجد الكبرى.