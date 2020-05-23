شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات تسجيل القراءات على تطبيق "القارئ الذكى لعداد الكهرباء" المجانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفر شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء للمواطنين التطبيق المجانى "القارئ الذكى لعداد الكهرباء" الذى أطلقته منذ ما يقرب من 6 أشهر، والذى يتيح إمكانية إرسال صورة العداد باستخدام كاميرا الهاتف المحمول الخاصة بالمواطن لتسجيل القراءة.

”الخليج 365” يرصد الخطوات التى يجب اتباعها لتسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيا من خلال التطبيق المجاني الجديد "القارئ الذكي لعداد الكهرباء" لمنع الاختلاط وتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وذلك جنبا إلى جنب مع عمل الكشافين لضمان إحضار قراءات سليمة 100% .

1- الدخول على Google play وكتابة كلمة shooaa فى خانة البحث.

2- تحميل التطبيق المجانى "القارئ الذكي لعداد الكهرباء"

3- بعد تثبيت البرنامج اضغط على خانة انشاء حساب جديد.

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4- اختار شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

5- سجل البيانات الخاصة بك (رقم الهاتف المحمول / الايميل / الرقم السري)

6- اختار الإدارة التابع لها.

7- ادخل الاسم ورقم المحمول والرقم السري الذى تم تسجيله عند إنشاء الحساب ويجب التقاط صورة لفاتورة كهرباء خاصة بالعداد الذى تقوم بتسجيل بياناته وهى خاصية يتم فعلها مرة واحدة عند إنشاء الحساب فقط.

8- اضغط على خانة إرسال الطلب بعد التقاط صورة فاتورة الكهرباء.

9- بعد قبول شركة شعاع الطلب تظهر لك شاشة خاصة بإدخال الاسم والرقم السري.

10- سيتم تنبيه المشترك بموعد إرسال القراءة حسب دورة القراءة بكل شركة توزيع كهرباء.

11- يقوم المشترك باختيار خانة التقاط صوره لتصوير العداد ويضغط على كلمة إرسال ليتم إرسالها لشركة شعاع.