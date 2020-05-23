شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحمد العوضى ينشر لحظات إعدام الإرهابى هشام عشماوى: "أحلى مسا عليكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم أحمد العوضي، اللقطات الحقيقة لإعدام الإرهابي هشام عشماوي، عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك.

وظهر في الفيديو الذي نشره العوضي، لحظة إعدام الإرهابي هشام عشماوي وهو يرتدي الملابس الحمراء.

وكان العوضي قد نشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك لتنفيذ حكم الإعدام فى الإرهابي هشام عشماوي وهو على حبل المشنقة، بالتزامن مع انتهاء الحلقة الـ 29 من مسلسل "الاختيار" الذى يلعب فيه العوضى شخصية عشماوي، والتي شهدت أحداثها إعدامه، بعدما تم القبض عليه في ليبيا قبل أن يأتي مصر وتتم محاكمته.

النجم أحمد العوضى علق علي الصورة بكتابة: "حقكم جه"، وذلك في إشارة إلي أن إعدام عشماوي شفي غليل الملايين ممن حزنوا جراء عملياته الإرهابية منذ إنضمامه لعالم التكفيريين.

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