شكرا لقرائتكم خبر عن «حجر قها»: شفاء حالتين من مصابي كورونا.. والفريق الطبي الخامس يتسلم مهمته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفريق الطبي بمستشفى الحجر الصحي بقها، بمحافظة القليوبية، الجمعة، خروج حالتي شفاء وتعافي من فيروس كورونا، وذلك من المستشفى.

في سياق آخر، تسلم الفريق الطبي الخامس لمستشفى قها للحجر الصحي، بقيادة الدكتور أحمد سعد خيامي، حيث احتفل المستشفى بالفريق الطبي الرابع، على المجهود الذي بذلوه في الأسبوعين الماضيين من العمل الشاق، حيث تسلم الفريق الخامس المسؤولية خلال الأسبوعين المقبلين.

تم الاحتفال في أجواء من السعادة والشكر من القلب لكل اعضاء الفريق من الأطباء والصيادلة والتمريض والاداريين والفنيين والعمال، والشكر لكل من حاول أن يساهم للتخفيف عن المرضى ومساندة الفرق الطبية من الخارج.

مستشفى الحجر الصحي بقها بمحافظة القليوبية

مستشفى الحجر الصحي بقها بمحافظة القليوبية

مستشفى الحجر الصحي بقها بمحافظة القليوبية

مستشفى الحجر الصحي بقها بمحافظة القليوبية

مستشفى الحجر الصحي بقها بمحافظة القليوبية