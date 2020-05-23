شكرا لقرائتكم خبر عن وفد رسمي لتهنئة عائلات شهداء الجيش والشرطة في بني سويف بعيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم وفد رسمي من محافظة بني سويف، التهنئة لأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، بتقديم التهنئة لأسر وأهالي شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، والذي يبلغ عددهم 95 شهيدا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، منذ يناير 2011 وحتى اليوم.

وفد رسمي لتهنئة أسر ٩٥ من شهداء الجيش والشرطة ببني سويف بعيد الفطر المبارك

وفد رسمي لتهنئة أسر ٩٥ من شهداء الجيش والشرطة ببني سويف بعيد الفطر المبارك

الوضع في مصر

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وتتضمن الوفد كلا من عاصم سلامة وبلال حبش نائبي المحافظ، وشيماء كرم رئيس وحدة شؤون المرأة بديوان عام المحافظة، حيثنقلوا تحيات وتهنئة محافظ بني سويف لهم بعيد الفطر المبارك، واستفسروا منهم عن أحوالهم المعيشية وظرفهم الاجتماعية والصحية.وأشار نائب المحافظ إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بأهمية توفير الرعاية والمواساة الدائمة لأسر وأبناء شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة من خلال الإطلاع والمتابعة المستمرة لأحوالهم كنوع من رد الجميل لشهداء مصر الأبطال الذين جادوا باغلى ما يملكون دفاعا عن تراب الوطن مقدساته، حيث تم تشكيل فرق عمل من المحافظة والوحدات المحلية ومكتب المستشار العسكرى ومديرية الأمن والجهات المعنية بأسر الشهداء، وتم وضع جدول زمنى للمرور على كافة أسر شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة ممن استشهدوا منذ عام 2011 وحتى اليوم، حيث يتم تقديم التهنئة بالعيد مع هدية رمزية «علبة كعك وبسكوت» لإدخال الفرحة والسرور على نفوس أهالى وذوي الشهداء خاصة الأطفال منهم، والتأكيد على أن دولتهم بقيادتها السياسية وشعبها وحكومتها لن تنسى تضحيات أبنائها الأبرار في سبيل أمانها وأمنها ورفعتها والحفاظ على مقدراتها.