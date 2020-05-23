شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة بني سويف» ترفع درجة الاستعداد القصوى خلال العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



أكد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة في بني سويف، على انه في اطار خطة استعدادات المحافظة لعيد الفطر المبارك، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، تم درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات وكل مكونات المنظومة الصحية.



جاء ذلك خلال تواصله اليوم مع محافظ بنى سويف لاستعراض مستجدات الوضع الصحي، والجهود المبذولة في مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأشار وكيل وزارة الصحة أنه عقد اجتماعا مع مديري الادارات الفنية بالمديرية والصحية ومديرى المستشفيات ومسئولي الوقائي والمراقبين الصحيين لمناقشه خطة مديرية الصحة خلال أيام عيد الفطر المبارك ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وتكثيف المرور على الوحدات الصحية والمستشفيات والتأكد من وجود رصيد كافي من الأدوية.



كما تم التأكيد على تطبيق بروتوكول وزارة الصحة فيما يخص الحالات المشتبه فيها لفيروس كورونا المستجد والتى تحضر للمستشفيات لتقييم الحالة وفحصها من الأخصائي اذا كانت الحالة ينطبق عليها تعريف حالة كورونا، حيث يتم اخذ مسحة وعند ظهور النتيجة إيجابي والحالة مستقرة صحيا ولم تعاني من أي أمراض مزمنة يتم العزل منزلي وأخذ العلاج، ويتم متابعتها يوميا من الوقائي لحين تحول الحالة من إيجابي إلى سلبي بعد تكرار المسحات وتناول الجرعة كاملة من العلاج، وفي الحالات غير المستقرة صحيا وتعاني من أمراض مزمنة يتم عزلها بالمستشفيات حتى التعافي، كما يقوم الوقائي بمتابعه المصريين العائدين من الخارج وكذلك الحالات المستقره صحيا وتم خروجها من العزل وتستكمل علاجها بالمنزل لحين التعافي التام.



كما تم التأكيد على الأطباء مديري المستشفيات بالالتزام بتطبيق معايير مكافحة العدوى، والتزام الفريق الطبي والتمريض بارتداء الواقيات الشخصية حرصا على سلامة الفريق.