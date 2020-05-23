شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر ينعى ضحايا تحطم الطائرة الباكستانية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ضحايا تحطم الطائرة الباكستانية، إثر سقوطها على منطقة سكنية في مدينة كراتشي، اليوم الجمعة، ما أسفر عن عشرات الضحايا والمصابين.
وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء والمواساة إلى دولة باكستان قيادة وحكومة وشعبا، وإلى أسر الضحايا، داعيا المولى -عز وجل- أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسُّلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
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الوضع في مصر
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اصابات
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15,003
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تعافي
4,217
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وفيات
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