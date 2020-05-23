شكرا لقرائتكم خبر عن «بطريرك الإسكندرية للروم»: مصر تعاملت مع «كورونا» بحرفية عالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال البابا ثيودروس الثاني، بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، إن فيروس كورونا المستجد هو اختبار للبشرية جمعاء على مستوى العالم.

ووجه البابا التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري، ولجميع المسلمين في أنحاء العالم العربي، بمناسبة انتهاء شهر رمضان الكريم والاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وأشار إلى أنه «في هذا العام تم اختبار البشرية ولا يزال يتم اختبارها بانتشار جائحة covid-19، التي خلالها فقد مئات من البشر أرواحهم في هذا الصراع غير المتكافئ. لكن هذه البشرية الضعيفة لا تزال تؤمن برعاية الله ورحمته».

وقال البابا ثيودروس الثاني «إني لأنتهز هذه المناسبة لأشيد بالتدابير وبالمبادرات التي اتخذها رئيس الجمهورية ومساعديه، من أجل الحفاظ على صحة مواطنينا؛ لأن الصحة هي أثمن ما منحه الله للبشرية كما يسعدني أن أشيد بالسلطات المصرية وبهيئة التمريض، الجيش الأبيض، في التعامل مع هذه الأزمة الجائرة بحِرفية عالية، من خلال توفير الرعاية والعلاج في المستشفيات لإخوتنا المرضى. مصليًا ليلاً نهارًا من أجل عودة البشرية إلى طبيعتها، ومن أجل عودة السلام والفرح والأمل إلى الأرض».

واختتم البطريرك رسالته قائلا: «مع تمنياتي الطيبة للرئيس وشعب مصر المحب للسلام، وأن يحفظنا الله القدير جميعًا يمنحنا الصحة والسلام. ويحفظ مصرنا الحبيبة من كل خيانة وغدر برحمته الغنية».

Advertisements