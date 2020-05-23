مقتل عنصر اجرامي فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالإسماعيلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ضربة أمنية حاسمة، لقي عنصر إجرامى بالإسماعيلية مصرعه خلال تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة وبحوزته كمية من مخدر الهيروين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة ومُحرزى الأسلحة النارية بدون ترخيص والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية. وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة (عاطل مُقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية ، مطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا "قتل عمد وسلاح نارى - سرقة بالإكراه – تبديد"محكوم عليه فيهم بالسجن المؤبد) بالإتجار فى المواد المخدرة خاصةً مخدر الهيروين، متخذاً من منطقة طريق جنيفه وأم قمر بدائرة مركز شرطة فايد بمديرية أمن الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى وحيازته لأسلحة نارية وذخائر لحماية نشاطه الآثم. Advertisements عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية ، مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى.. ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها حيث قامت القوات بالتعامل حتى تم إسكات مصدر النيران، وتبين مصرعه وعُثر بجوار جثته على ( بندقية آلية وعدد من الطلقات من ذات العيار - 100 جرام لمخدر الهيروين - 3 هاتف محمول) .. وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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