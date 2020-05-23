شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. مفتى الجمهورية يعلن الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. الصحة: تسجيل 783 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة وتعافي 157 مصابا مفتى الجمهورية يعلن غدًا المتمم لشهر رمضان والأحد أول أيام عيد الفطر شاهد كيف استعدت منافذ وزارة الزراعة لعيد الفطر.. صور غدا انخفاض كبير بالحرارة وأمطار خفيفة على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 لأول مرة.. "شاتل باص" يربط مترو الأنفاق والقطار المكهرب بالمطار Advertisements نقابة الأطباء تعلن وفاة عضو بها بعد إصابته بكورونا: "الشهيد رقم 16" التموين تطرح الكعك والبسكويت ضمن سلع فارق نقاط الخبز بالمجمعات الاستهلاكية تطهير 3 مستشفيات بحى الدقى فى الجيزة ضد كورونا اتحاد المهن الطبية يطالب "الوزراء" ببحث تصنيع أدوات تحليل الـPCR محليا مع اقتراب موعد ارتدائها إلزاميا.. الصحة تكشف آليات ارتداء الكمامات الحيوانات مصدر 75% من الأمراض المُعدية.. 6 حقائق حول الفيروسات التاجية

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