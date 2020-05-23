شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: مناهج المدارس المصرية اليابانية ترسخ القدرة الذاتية على التعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم النفى، أن مناهج المدارس المصرية اليابانية مصممة لترسيخ القدرة الذاتية على التعلم لدى الأطفال، مضيفة أن خصائص النظام التعليمى باليابان هو أن اهتمام المدارس ليس منصبًا فقط على المستوى الأكاديمي للطالب وقدراته التحصيلية، ولكن هناك اهتماماً كبيرًا بمهاراته الاجتماعية ليصبح عضوًا مسئولا في المجتمع.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم: تعمل المناهج ويتم تصميم المناهج القومية لتشجيع ما يسمى ، بـمتعة الحياة، والذى يهدف بدوره إلى “التنمية الشاملة للطفل” من خلال ثلاث ركائز أساسية على رأسها القاعدة الأكاديمية الصلبة والمعلومات والمعرفة الأساسية، والقدرة الذاتية على التعلم والتفكير

وشددت الوزارة على أن المناهج تعمل على تنمية الصحة الجسمانية والعقلية والشخصية السوية والالتزام ومهارات العمل الجماعي والتعاطف وفهم الآخرين.

وشددت الوزارة على أن النظام التعليمى فى المدارس المصرية اليابانية، يتمثل فى أن المنهج المستخدم فى هذه المدارس هو المنهج الدراسي المصري الجديد (2.0) باللغة الإنجليزية بالاضافة إلى أنشطة “التوكاتسو” كأنشطة أساسية، ولغة التدريس فى المدارس هى اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى تدريس منهج المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية Connect Plus.

وأعلنت الوزارة، أن مصروفات المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2020/2021 تبلغ مبلغ 11650 جنيهاً (أحد عشر ألف وستمائة وخمسون جنيهاً مصرياً فقط لا غير) للطالب تشمل المصروفات المدرسية والكتب ولا تشمل الزى المدرسى وذلك وفق قواعد وزارة التربية والتعليم. ويتم سداد مبلغ 1000 جنية (فقط ألف جنيهاً مصرياً ) كمقدم مصروفات لكل الطلبة لا يسترد، وسيكون من إجمالي المصروفات الدراسية يتم سداده في خلال 15 يوماُ من تاريخ إخطار ولى الأمر رسمياً بقبول إبنه بشكل نهائي. وفى حال رغبة ولى الأمر تحويل أو عدم أكمال ملف إبنه لا يحق لولى الأمر المطالبة باسترداد مبلغ مقدم المصروفات.

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وأوضحت الوزارة: يتم تسليم المدرسة إيصال السداد قبل انتهاء المهلة وإلا سيتم رفض طلب ولى الأمر والانتقال إلى الطفل التالى في قائمة الانتظار ولن يتم إعادة النظر في ملف الطفل مرة ثانية.

وأكدت الوزارة: تصدر وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية قواعد سداد هذه المصروفات بشكل سنوي وهى هذا العام على قسطين الأول 7650 جنية والثانى 4000 جنية وذلك في مواعيد محددة وبقواعد ملزمة يتم تطبيق القانون عند مخالفتها. وسوف تكون تلك المبالغ قابلة للزيادة وفقا للقواعد والاحكام التي تعتمدها وزارة التربية والتعليم فى شأن المدارس المصرية اليابانية .

وأشارت إلى أن الزى المدرسى إلزامى على كل الطلاب الجدد والمنقولين من مرحلة إلى المرحلة الأعلى بتكلفة 1000 جنية مصري لا غير والمكون من مجموعة تشمل (عدد 1 بنطلون/جيب وعدد 2 بولو شيرت واحد صيفى وواحد شتوى، زى رياضى قطعتين، وجاكت شتوى.