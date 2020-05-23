شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. رئيس شركة مياه الجيزة يتابع أعمال إصلاح خط مياه رئيسى بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أعمال الاصلاح لخط المياه الرئيسى قطر 1000 مم زهر مرن الخارج من محطة مياة إمبابة والمغذى للخزان اليابانى بالرماية.

وكانت الشركة قد أعلنت عن انقطاع المياه عن مناطق الهرم وفيصل ومتفرعاتهم وكفر طهرمس ومنشأة البكارى والكوم الأحمر والمريوطية نتيجة حدوث كسر مفاجئ.

وتقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة فى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أى تليفون أرضى.







كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قد أعلنت عن حدوث كسر مفاجئ بخط قطر 1000 مم زهر مرن الخارج من محطة مياة إمبابة والمغذى للخزان اليابانى بالرماية الأمر الذي يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق الهرم وفيصل ومتفرعاتهم وكفر طهرمس ومنشأة البكارى والكوم الأحمر والمريوطية.

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وأعربت الشركة عن أسفها عن هذا العطل الخارج عن ارادتها، مؤكدة أنها تبذل قصارى جهدها فى سبيل إنهاء اعمال الاصلاح في اقل فترة زمنية ممكنة.





كان المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الجيزة، قد أكد أنه تم تركيب عدد 30 بوابة تعقيم أمام مقر الشركة ومراكز خدمة العملاء بالمحافظة، وذلك لتعقيم العملاء قبل التعامل مع الموظفين، في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها الشركة للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف المهندس منصور بدوى، أنه تم تخفيض نحو 50% من الموظفين والعمال الإداريين، لتقليل الكثافة داخل المكاتب، بالإضافة إلى أنه تم التنبيه على استخدام الكمامة طوال فترة الوردية، بالإضافة إلى الحرص على استخدام الكحول والمواد المعقمة، ومنع دخول أي عميل بدون ارتداء الكمامة.