شكرا لقرائتكم خبر عن حقك بالقانون .. لو عملت ناصح وتسلقت الهرم علشان تتصور هتتحبس وتدفع غرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الآونة الأخيرة قيام بعض الشباب بتسلق الاهرامات خلسة للتصوير، فمن أجل الحصول على صورة متهورة يعرضون حياتهم للخطر ويضعون أنفسهم تحت طائلة القانون.

وفى الحلقة السابعة من سلسلة حلقات "حقك بالقانون، سنتحدث عن عقوبة محاولة تسلق الاهرامات أو التسلل للأماكن الأثرية بعد تغليظ العقوبة.

في البداية يقول المستشار طاهر الخولى، المحامى بالنقض، إن قيام أى شخص يتسلق الأهرم أو دخول المناطق الأثرية والمتاحف بدون تصريح سيعرض نفسه للمسائلة القانونية.

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وتابع: القانون رقم 117 لسنة 1983، الخاص بالأثر تم تعديله والدولة عدلت المادة رقم 45 منه، والتي تنص على كل من يتواجد بأحد المناطق الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك أو كل من يتسلق أثر دون الحصول على إذن يعرض نفسه لعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

واستكمل: الناس اللى بتتسلق الهرم خلى بالك لأنه تم تعديل قانون الاثار وهذا القانون نشر في الجريدة الرسمة في 18 مارس لسنة 2020.

ونوه : على كل شخص يقوم بجريمة التنقيب عن الأثار سيعرض نفسه لعقوبه السجن المشدد، لانه تم تعديل قانون الأثار، طبقا للمادة رقم 42 من قانون الأثار سواء كنت بالتنقيب عن الاثار أو الحفر خلسة أو إخفاء الأثر نفسه بقصد تهريبه وجميع هذه الجرائم تعرضك للعقوبة والسجن المشدد ومصادرة الأثر.

خلال سلسلة حلقات "حقك بالقانون"، هنعرف المواطن على كيفية الحصول على حقه بالطرق القانونية، وهنقدم معلومات للمواطنين الذين قد يتورطون بحسن نية أو بدون قصد بسبب جهلهم بالمسائل بالقانون، ما يعرضهم للوقوف خلق القطبان كمتهمين رغم انهم مجنى عليهم أحيانا.