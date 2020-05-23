أمين برلمانية مستقبل وطن عن "بشاير الخير 3": إنجاز غير مسبوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

قال المهندس محمد صبري، أمين الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع بشاير الخير "3" بمحافظة الإسكندرية، يعد نقلة نوعية لتوفير السكن الملائم والمناسب لمواطني منطقة "مأوى الصيادين" العشوائية.

وأضاف صبري، في تصريح خاص لمصراوي، أن الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في ملف الإسكان والقضاء على العشوائيات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تاريخية وغير مُسبوقة، مُشيرًا إلى أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اقتحمت هذا الملف الشائك والذي عانت منه الدولة المصرية وكذلك المواطنون لعقود بإرادة حقيقية ومتابعة مُستمرة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصري.

وأكد أمين الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن استراتيجية عمل القيادة السياسية لم تكتف ببناء مدن جديدة بمحافظات الجمهورية فقط، بل تمتد لتطوير المدن القديمة بإعادة تخطيطها استراتيجيًا بمُخطط تفصيلي لكل مدينة قديمة بما يتوافق مع إمكانياتها وقدرتها، مُشيرًا إلى أن تنفيذ تلك المشروعات القومية تعطي رسالة قوية بأن الدولة المصرية قوية وعازمة على البناء والتطوير.

وأشاد صبري، بتوجيهات الرئيس للحكومة بسرعة الانتهاء من إنشاء المدينة الجديدة بالعامرية والتي تقدر مساحتها بأكثر من 500 فدان، والتي ستساهم بكل تأكيد في التوسع العمراني للمحافظة، مُؤكدًا أن محور المحمودية الجديد والمُقرر افتتاحه قريبًا يعد الشريان الثالث بالإسكندرية بعد طريق الكورنيش وشارع أبو قير، بطول يزيد عن 21 كيلو، ويعد المشروع محور مروري يسع من 6 – 8 حارات مرورية في كل اتجاه، ويبلغ عرض الطريق ما بين 80 -120 مترًا، مُنوهًا أن تلك المشروعات سيكون لها أثر إيجابي في نهضة محافظة الإسكندرية.

يذكر أن مشروع بشاير الخير 3 يضم قسمين، الأول منطقة الأهالي، وتم تنفيذها على مساحة 105 أفدنة؛ تضم 200 عمارة سكنية بواقع 10 آلاف و 624 وحدة سكنية، ومن المستهدف أن يستفيد أكثر من 50 ألف مواطن من ذلك المشروع، ويضم القسم الثاني من المشروع منطقة استثمارية على مساحة 30 فدانا؛ تضم مجمع سينمات ومجمع بنوك؛ وعددًا من قاعات مُتعددة الأغراض ومحلات تجارية.