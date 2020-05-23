خطيب عيد الفطر: إعداد الخطبة يستغرق أسبوعا.. وإمامتي للصلاة شرف كبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

وجه الشيخ يسري عزام، إمام وزارة الأوقاف، المكلف بأداء خطبة عيد الفطر المبارك بمسجد السيدة نفيسة، الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والقيادة السياسية، على ثقتهم الغالية واختياره لأداء صلاة العيد.

وقال عزام في تصريحات لمصراوي، الجمعة، "التقيت الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بمكتبه الأسبوع الماضي، وأبلغني باختياري لألقي خطبة العيد من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي، حفاظا على صحة المصلين، ولعدم حدوث أو انتشار أي عدوى".

وتابع يسري عزام:" تشاورت مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حول المحاور التي تدور عنها خطبة عيد الفطر المبارك، ووجه الوزير بأن تكون عن آداب العيد والتعاون والتكافل الاجتماعي وصلة الأرحام، وأختم الخطبة بالدعاء، مضيفا" إمامتي للمصلين في عيد الفطر شرف كبير".

وأوضح خطيب عيد الفطر المبارك :" الخطبة ستخضع لجميع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي طبقا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وأؤكد خلال الخطبة أنه إذا لم يحدث أي تزاور بين الناس خلال العيد، من الممكن أن تكون صلة الأرحام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والهواتف المحمولة، مع تكثيف الدعاء، لأننا في هذه المرحلة في أمس الحاجة إلى الدعاء".

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وقال يسري عزام:" بدأت في الإعداد لخطبة العيد منذ أسبوع مضى، بعد أن شرفت بالتكليف من قبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف"، متابعا:" وقت الخطبة لن يستغرق الـ15 دقيقة كما هو الحال في الأيام العادية".

ونوه إلى، أنه لأول مرة سيتم إقامة صلاة العيد والخطبة من خلال التلفزيون، بثها عبر الإذاعة ومكبرات المساجد ليسمعها كل المصريين.

وأردف:" سنتضرع إلى الله بالدعاء خلال خطبة العيد بأن يرفع عنا البواء والبلاء عن الأمة".

ويعد الشيخ يسري عزام أحد شباب أئمة وزارة الأوقاف المجددين والمتميزين، والذي كرمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالية المولد النبوي الشريف، في نوفمبر الماضي، ومنحه وسام العلوم والفنون، تقديرا لدوره في بيان سماحة الإسلام الوسطي.

وترشيح الشيخ يسري عزام، لأداء خطبة عيد الفطر المبارك، يأتي في ضوء السياسة التي ينتهجها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، منذ توليه منصبه، وهي الدفع بشباب الأئمة المتميزين، والتمكين لهم في مفاصل العمل القيادي والدعوي، ويعد عزام أحد خريجي البرنامج التدريبي المتقدم بالأكاديمية الوطنية للتدريب، الذين اجتازوا البرنامج بنجاح.