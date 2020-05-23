محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:
انطلقت منذ قليل، عبر القناة الرسمية لهيئة الكتاب على "يوتيوب"، المناظرة التاريخية لفرج فودة في معرض الكتاب عام ١٩٩٢، حصريا وللمرة الأولى، ضمن مبادرة "خليك في البيت الثقافة بين إيديك".
وأصدرت الهيئة العامة للكتاب، أمس بيانا، اعتذرت خلاله عن بث المناظرة، أكدت خلاله أن ذلك يعود إلى اختراق قناة هيئة الكتاب من قبل بعض القراصنة على شبكة الإنترنت.
وفرج فوده كاتب ومفكر مصري، ولد في 20 أغسطس 1945 ببلدة الزرقا بمحافظة دمياط في مصر، وحصل على ماجستير العلوم الزراعية ودكتوراه الفلسفة في الاقتصاد الزراعي من جامعة عين شمس، ولديه ولدان وابنتان، تم اغتياله على يد الجماعة الإسلامية في 8 يونيو 1992 في القاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد إعادة مناظرة فرج فودة 1992 في معرض الكتاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.