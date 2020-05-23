مصطفى بكري يعلن شفاء النائبة شيرين فراج من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:
قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الدكتورة شيرين فراج، عضو البرلمان، تعافت تماما من مرض كورونا المستجد الذي كان قد أصابها واحتجزت على إثره بالمستشفى، وعادت إلى منزلها سالمة غانمة، مشيرا إلى أنه هاتفها وكانت سعيدة للغاية.
وأكد بكري في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن أسرتها بخير، موجها الشكر للدكتور رئيس المجلس والمستشار الأمين العام، الذين كانوا يتابعون ويطمئنون وقدموا كل التسهيلات للنائبة شيرين فرج.
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