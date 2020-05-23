مصر | عاجل.. مصرع عنصر إجرامي خلال تبادل إطلاق النيران مع الأمن

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. مصرع عنصر إجرامي خلال تبادل إطلاق النيران مع الأمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية، قبل قليل، مقتل أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، حيث أنه مطلوبا في 3 قضايا بينها قضية قتل، وذلك في إطار جهود أجهزة الأمن لمكافحة الجريمة، واستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة (عاطل مُقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، مطلوب التنفيذ عليه في 3 قضايا "قتل عمد وسلاح ناري - سرقة بالإكراه – تبديد" محكوم عليه فيهم بالسجن المؤبد) بالإتجار في المواد المخدرة خاصةً مخدر الهيروين، متخذًا من منطقة طريق جنيفه وأم قمر بدائرة مركز شرطة فايد بمديرية أمن الإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي وحيازته لأسلحة نارية وذخائر لحماية نشاطه الآثم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها حيث قامت القوات بالتعامل حتى تم إسكات مصدر النيران، وتبين مصرعه وعُثر بجوار جثته على (بندقية آلية وعدد من الطلقات من ذات العيار - 100 جرام لمخدر الهيروين - 3 هاتف محمول)

وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

Advertisements

أقرا أيضا: إحباط محاولة ترويج 2 كيلو هيروين بالقليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالقليوبية وبحوزته 2،250 كيلو جرام لمخدر الهيروين بقصد الإتجار.

فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" محكوم عليه بالسجن المؤبد – مقيم بمحافظة القليوبية) تخصص في الإتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائه بنطاق دائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، أمكن ضبطه حال قيادته سيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة العبور وبحيازته (7 أسطوانات لمخدر الهيروين – 100 لفافة مختلفة الأحجام لذات المخدر وزنت 2،250 كيلو جرام– 50 جرام لمخدر الأفيون – فرد محلى الصنع – مبلغ مالي قدره 30 ألف جنيه – 2 هاتف محمول - ميزان)، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (350 ألف جنيه) وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.