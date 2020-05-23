مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": ضبط 12 عنصرا إجراميا.. ومقتل مسن في 15 مايو

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": ضبط 12 عنصرا إجراميا.. ومقتل مسن في 15 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا المهمة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ونظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث أبرز هذه الأخبار.

شهدت منطقة 15 مايو واقعة مأساوية، حيث أقدم عاطل على قتل مسن طعنا بسكين في مشاجرة بينهما.

قررت النيابة العامة حبس عامل لسرقته مشغولات ذهبية وهواتف محمولة من داخل شقة بمدينة نصر 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت لسرعة تحريات المباحث التكميلية حول نشاط المتهم الإجرامى.

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإحالة المتهم صابر عطية محمد - محبوسًا -، ونجله الطفل«أحمد» إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهام الأول بسماحه لنجله الذي لم يبلغ عمره خمس عشرة سنة وتمكينه من قيادة مركبة آلية، وتعريضه بذلك حياة وأمن نجله للخطر.

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بـ"7 قطع يشتبه في اثريتها"، تمكن ضباط إدارة شرطة السياحة والآثار، من القبض على شخص عثر بحوزته قطع أثرية بقصد الإتجار.

شاركت وزارة الداخلية المواطنين فرحة إستقبال عيد الفطر المبارك وأهدت عبوات كعك للمواطنين والمرضى وذويهم ببعض المستشفيات الحكومية، يأتى ذلك تعزيزًا لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط مسجل خطر لقيامه بتصنيع كمية كبيرة من مخدر الإستروكس بقصد الترويج والإتجار.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر قيام ("مسجل خطر"- مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدرة بقصد الإتجار بها متخذًا من شقة مُستأجرة بدائرة القسم مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

تمكنت مديرية أمن القاهرة من أستهداف العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى حوادث السرقة، حيث تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بإكتشافه سرقة مشغولات ذهبية وعدد 3 هاتف محمول من داخل الشقة سكنه ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فرق البحث أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل سابق لدى المجنى عليه، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، له معلومات مسجلة).