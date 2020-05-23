أخبار مصر | بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الطلاب لآخر العام 2020 بمحافظة القاهرة

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الطلاب لآخر العام 2020 بمحافظة القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت محافظة القاهرة، عبر بوابتها الإلكترونية تيجة أبحاث صفوف النقل وهي: "الثالث، الرابع، الخامس، السادس الابتدائي"، ونتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي، لسنوات النقل للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠.

ويمكنك الدخول إلى البوابة من هنا، ثم كتابة الرقم القومي، والسنة الدراسية، والفصل الدراسي، ثم اضغط على أيقونة "عرض النتيجة" لتظهر نتيجة الطالب.

وفي وقت سابق، ‎اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم ‏الفني، جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس ‏المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (‏STEM‏) (الدور الأول) للعام الدراسي ‏الحالي 2019- 2020، بالمواعيد الجديدة.

‎ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم 21 يوليو ‏‏2020.

‎وأكد الدكتور طارق شوقي أنه سيتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان وذلك حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 20202021، بداية من 20 مايو 2020 وتستمر لمدة 15 يومَا، من خلال الرابط التالي https:ejs4students.moe.gov.eg

وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس.

يذكر أنه تم افتتاح 41 مدرسة في عدد من المحافظات، والتي تدرس المنهج المصري الجديد 2.0 بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.

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في سياق متصل تنشر "الخليج 365"القرارات التي أعلن عنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،، خلال مؤتمر مجلس الوزراء، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب:

- تعقد امتحانات الثانوية العامة يوم 21 يونيو 2020، بدلا من 7 يونيو 2020، بعد التأكد من اكتمال كافة إجراءات التعقيم وتطهير اللجان قبل بدء الامتحانات.

- سيتم الإعلان عن جداول امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية خلال 48 ساعة.

- سيتم توفير الكواشف الحرارية وتوزيع كمامات على الطلاب قبل دخول اللجان الامتحانية.

- تم زيادة عدد المقرات الامتحانية للطلاب على أن يكون داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 14 طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب.

- تعقد امتحانات الثانوية العامة بدءًا من الساعة 10 صباحًا.

- سيتم تنظيم دخول الطلاب إلى اللجان الامتحانية في طابور على أن يكون هناك مسافة بين كل طالب تقدر بـ2 متر.