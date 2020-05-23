أخبار مصر | السيسي يتبادل التهنئة بعيد الفطر مع ولي عهد أبو ظبي

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر السيسي يتبادل التهنئة بعيد الفطر مع ولي عهد أبو ظبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأـن الرئيس عبد الفتاح السيسي تبادل التهنئة هاتفياً مساء اليوم الجمعة، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي تمنى لدولة الإمارات وشعبها الشقيق كل الأمن والسلام والتقدم.

ومن جانبه اعرب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن دوام السلام والازدهار لمصر ولشعبها الشقيق.