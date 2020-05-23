أخبار مصر | السيسي يتبادل التهنئة بعيد الفطر مع ولي عهد أبو ظبي

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر السيسي يتبادل التهنئة بعيد الفطر مع ولي عهد أبو ظبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأـن الرئيس عبد الفتاح السيسي تبادل التهنئة هاتفياً مساء اليوم الجمعة، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي تمنى لدولة الإمارات وشعبها الشقيق كل الأمن والسلام والتقدم.
ومن جانبه اعرب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن دوام السلام والازدهار لمصر ولشعبها الشقيق.
وأعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن غدا السبت، الموافق 23 مايو لعام 2020، هو آخر أيام شهر رمضان الكريم، وأن بعد غدا الاحد هو أول أيام شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك عقب تحقق لجان دار الإفتاء الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.
وجاء نص البيان كالآتي:
استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ شوال لعام 1441 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الجمعة التاسعَ والعشرين من شهر رمضان المبارك، الموافق 22 مايو لعام 2020 ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.
وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ 1441 هجريًّا بالعين المجردة، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا.
وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الاحد الموافق 24 مايو لعام 2020 ميلاديًّا هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1441 هجريًّا.
وبهذه المناسبةِ الكريمةِ نتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.