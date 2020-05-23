أخبار مصر | قطع المياه عن الهرم وفيصل والمريوطية

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر قطع المياه عن الهرم وفيصل والمريوطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع المياه عن مناطق الهرم وفيصل ومتفرعاتهم وكفر طهرمس ومنشأة البكارى والمريوطية، نتيجة لحدوث كسر مفاجئ بخط قطر 1000 مم زهر مرن الخارج من محطة مياة إمبابة، والمغذى للخزان اليابانى بالرماية.

وتوجهت الشركة بالاعتذار عن هذا العطل الخارج عن إرادتها فإنها تبذل قصارى جهدها في سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة.

وتقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب، للتحرك في الأماكن المتأثرة في حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضي.

"الجيزة" تعزل كل أعضاء مكتب نائب المحافظ بسبب كورونا

وأعلنت محافظة الجيزة، إصابة أحد العاملين بمكتب نائب المحافظ، هند عبدالحليم، بفيروس كورونا، منذ أن بدأت تظهر عليه الأعراض وهو في إجازة من العمل حتى تم التأكد من إيجابية إصابته.

وأصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة تعليمات بالعزل المنزلي لكل أعضاء مكتب نائب المحافظ المخالطين للمصاب، وذلك لمدة 14 يومًا، كإجراء احترازي، بناء على التعليمات الوقائية من مديرية الصحة بالجيزة، لحين التأكد من سلامتهم من أي إصابة بالفيروس.

وأكدت المحافظة على سلامة نائب المحافظ، الأستاذة هند عبدالحليم من أي إصابة مع التزام الجميع بالعزل المنزلي كإجراء وقائي حفاظا على سلامتهم.

وفي نفس الإطار شنت محافظة الجيزة حملات تطهير وتعقيم للمكاتب والأدوار المختلفة بديوان عام المحافظة وذلك من خلال فريق التعقيم بالديوان ومديرية الصحة حفاظا على سلامة المواطنين.

محافظة الجيزة تغلق المتنزهات والحدائق وأماكن الترفيه استعدادا للعيد

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وعقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعا موسعا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمديريات الخدمية؛ لبحث الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر.

ووجه محافظ الجيزة، ووفقا لبيان صحفي، بغلق كافة أماكن التنزه والترفيه والحدائق خلال أيام العيد ومنع التجمعات، والتأكيد على غلق المقاهي والكافيهات والمطاعم ومراقبة دورية لتلك الإجراءات ومواجه حازمة للمخالفين في ضوء الإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا‪.‬

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ووجه المحافظ بتكثيف حملات التوعية من خلال تسيير سيارات تجوب الشوارع لتوعية المواطنين بإتباع الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار العدوى بالمرض‪‪.‬

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وشدد على تكثيف أعمال التعقيم والتطهير بالتنسيق مع مديريات الشئون الصحية والطب البيطري للمناطق والشوارع وخاصة التي تم التأكد من وجود حالات إصابة بفيروس كورونا أو المخالطين لحالات وذلك علي حفاظاً علي سلامه المواطنين‪‪ .‬

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وشدد المحافظ علي عدم توقف قطار الإزالات خلال إجازة العيد ولا تراجع عن استعادة كل متر من أراضي الدولة المتعدي عليها ولم يتم التصالح عليها وإزالة مخالفات البناء والتصدي لكافة محاولات البناء في المهد دون تميز، مشدداً على استمرار الحملات يومياً بدون توقف مؤكداً علي تحويل المخالفين للنيابة العسكرية‪‪ .‬