شكرا لقرائتكم خبر عن «العوضي» ينشر صورة لهشام عشماوي بعد إعدامه: «حقكم جه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر الفنان أحمد العوضي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك»، صورة لتنفيذ حكم الإعدام في الارهابي هشام عشماوي. وعلق عليها العوضي: «حقكم جه»، حيث تفاعل عدد كبير من متابعيه مع الصورة. وشهدت أحداث الحلقة 29 من مسلسل الاختيار، لحظة القبض على الارهابي هشام عشماوي، في ليبيا، وتسلميه إلى السلطات المصرية، وتنفيذ حكم الإعدام في مارس ٢٠٢٠. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 15,003

تعافي 4,217

وفيات 696

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