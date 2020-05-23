شكرا لقرائتكم خبر عن قرار وزاري بتحويل الدراسة بـ«تربية الإسكندرية» بنظام الساعات المعتمدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، صدور القرار الوزاري لتعديل لائحة الداخلية لكلية التربية، للعمل بنظام الساعات المعتمدة، وذلك بمرحلة البكالوريوس، لتكون أول كليه تربية على مستوى جامعات مصر يصدر لها قرار وزاري للعمل بهذا النظام.
وفى ذات السياق، قال «الكردى»، إنه تم الانتهاء من إعداد لائحة كلية التربية الرياضية بنات، وتعرض على المجلس الأعلى للجامعات في جلسته القادمة.
ولفت إلى أنه جارى الانتهاء من إعداد لوائح ٦ كليات أخرى هي كليات التربية الرياضية بنين، والطفولة المبكرة، وطب الأسنان، والحقوق، والفنون الجميلة، والآداب في لجان القطاع، لتكون جامعة الإسكندرية أول جامعة حكومية تتحول بالكامل إلى نظام الساعات المعتمدة اعتبارا من سبتمبر ٢٠٢٠.
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