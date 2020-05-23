شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «حميات منوف» يعلق على قرار إقالته من منصبه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الدكتور أحمد السرسى، مدير حميات منوف، على قرار إقالته على خلفية قيامه بإخراج مرضى كورونا من المستشفى دون علاج للعزل في منازلهم، في تدوينة على صفحته الشخصية بـ«فيس بوك»، منتقدا القرار.

وقال «السرسى»: «ما حدث اليوم كالتالي، المستشفى ممتلئة عن آخرها حالات في الاستقبال من مراكز أخرى تحتاج سرير، يأتي المرضى من أشمون وشبين وقويسنا والباجور ويرمون أمهاتهم وآبائهم صعوبة في التنفس ثم فشل والعناية المركزة ممتلئة، وتقسم للناس أن هنا خطر على حياتها لا يوجد مكان يقولك أحد أبناءها خليها عندك تموت طيب واديها مستشفى تانية يقولك لفينا ثم تموت الحالة في ساعات، كل يوم هذا السيناريو، هناك حالات في الداخلى مستقرة وغير معدية وأخذت علاج ٥ أيام ولا تأتى الإسعاف لنقلها».

وتابع: «وترى عندما يأتى قرار يفرج هذه الأزمة، وداخل إجازة عيد وهذا أصلا أغبى وقت للقرارات وننفذه مع الالتزام بالإجراءات الوقائية ولبس الماسك ومواصلة خاصة وننفذ التعليمات ونقوم بصرف علاج ٧ أيام والمتابعة المنزلية لحالات مستقرة أصلا وتوسع أماكن للمرضى وتوقف نزيف الوفيات غير المحسوب بتجري عليه وتنفذه ونحن نبكى لمن ماتوا واعانى من إجراءات الدفن والتنسيق، وأنتم كل همكم هيعدينى وراكب توكتوك ومشى منين والناس مش محافظه أصلا ولا لابسين ماسك».

وأضاف: «والله وحده يعلم أن كل المراكز من حولنا مرتفعة في نسبه الحالات إلا مركز منوف وهذا بفضل الله ونظام إدارى فرض شخصية الخوف عالمريض من أي مكان حتى التمريض كانوا بيعترضوا على استقبال حالات من أماكن بعيدة، والمديرية كانت بتعترض على كثرة عدد المسحات في شهر ٣و٤ وتحملت كل ذلك لكى أصل بمركز منوف إلى ما فيه الآن من قلة عدد الحالات عن كل المراكز».

وكان قد أصدر الدكتور نصيف حفناوى، وكيل صحة المنوفية، قرارا بإقالة الدكتور أحمد السرسى مدير مستشفي حميات منوف، وتكليف الدكتور أنور محفوظ إخصائي الحميات بالمستشفي مديرا للمستشفى لمدة 3 أشهر.

وأكد نصيف أنه تقرر السماح للحالات المستقرة المحجوزة حاليا بمستشفيات العزل التي لديها إمكانيات لعزل نفسها في المنزل بالخروج لاستكمال العلاج في منازلهم بشرط معاينة أماكن العزل من جانب إدارة الطب الوقائي، وصرف علاج يكفي لخمسة ايام لكل حالة.

كما اشترط أن يتم أخذ مسحه بعد الأيام الخمسة الاولى إلى أن يثبت سلبية الحالة وإذا ظلت إيجابية سيتم تكرار بروتوكول العلاج معهم واعطائهم خمسة أيام أخرى ومعاودة اخذ مسحه أخرى لهم في العزل المنزلى.

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وأضاف أن القرار تم فهمه من جانب مدير مستشفى حميات منوف بطريق خاطئة وسمح لعدد ٨ حالات إيجابية بالخروج من عزل حميات منوف لاستكمال العزل في المنازل بدون معاينة طبيعة العزل المنزلى وبدون صرف حقيبة العلاج والمستلزمات الوقائية من كمامات وجوانتيات.