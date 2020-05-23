شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تكشف حصيلة اليوم الأول لنزلاء السياحة الداخلية بفنادق الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت حصيلة اليوم الأول لنزلاء السياحة الداخلية بعدد من فنادق الغردقة، التي بدأت التشغيل حسب الضوابط التي أقرتها وزارة السياحة وحصلت بها على شهادة السلامة الصحية، أن إجمالي النزلاء، اليوم الجمعة، وصل ٥٧ نزيلا مصريا و١١ نزيلا أجنبيا من المقيمين في البحر الأحمر.

كان عدد من فنادق الغردقة قد استقبل أول أفواج السياحة الداخلية، اليوم الجمعة، وذلك حسب الضوابط والشروط التي أقرها مجلس الوزراء ووزارة السياحة وغرفة الفنادق لمواجهة انتشار فيروس كورونا واجتياز لجان التفتيش من وزارتي الصحة والسياحة والحصول على شهادة السلامة الصحية. فيما يتوقع أن يزيد الإقبال بداية من إجازة عيد الفطر.

وقال طارق فهمي، مدير أحد الفنادق السياحية بمنطقة الممشي السياحي بالغردقة، إن الفندق استقبل عددا من النزلاء في أول يوم تشغيل للسياحة الداخلية وفقا الضوابط الجديدة وتم استقبال النزلاء وتعقيم حقائبهم وقياس درجات حرارتهم وتسكينهم بالغرف وتعريفهم بضوابط استخدام حمامات السباحة والشاطئ والتواجد بالمطاعم وكافة مرافق الفندق لتوفير الإقامة الآمنة للنزلاء والعاملين وحظر خدمة البوفيه تماما، والاعتماد على قوائم محددة مسبقاً، وحظر تقديم الشيشة، وقياس درجات الحرارة لرواد المطعم، وترك مسافة آمنة، وتوفير كل فندق عيادة وطبيب والتأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة.

كما تشمل الاشتراطات عدم إقامة أي حفلات أو أفراح في داخل الفندق، وحظر جميع أنواع النشاط الليلى بالفندق مع تخصيص فندق صغير أو طابق بالفندق في كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه، إضافة إلى الاستمرار بشكل دائم في إجراء الاختبار السريع للعاملين والنزلاء.

وأضاف «فهمي» أن عدد الغرف التي تم تسكينها، في اليوم الاول، وصل نحو ١٠ غرف، وأن الإشغالات سترتفع الأيام المقبلة خاصة في إجازة العيد وذلك حسب الحجوزات المؤكدة من شركات السياحة، وأن الفندق ملتزم باستقبال ٢٥٪من حجم الطاقة الاستيعابية حتي نهاية الشهر الجاري.

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