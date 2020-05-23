وزارة الأوقاف تحذر من مخالفة قرارات منع إقامة صلاة عيد في المساجد أو في الساحات

شددت وزارة الأوقاف، على أنه قد تم التنبيه مرة أخرى على كل الأئمة ومن هم العاملين بالوزارة، بأن الأمر المسموح به في عيد الفطر المبارك هو تشغيل مكبرات الصوت فقط بالتكبير الذي يذاع عبر إذاعة القرآن الكريم فقط من دون السماح بفتح المساجد أثناء التكبير أو السماح باقامة صلاة العيد داخل المسجد أو خارجه أو حتى قيام الأئمة بالتكبير المباشر من ميكريفون المسجد سواء من العمال أو الإمام كما قد حذرت من عمل أي مخالفة في ذلك الأمر.

كما قد ذكرت الوزارة خلال بيان لها اليوم الجمعة بأنه سوف يتم السماح لكل المساجد التي كانت تقام بها صلاة الجمعة بان تقوم بإذاعة تكبيرات صلاة العيد من خلال مكبرات الصوت الخارجية بالمسجد الصادرة من إذاعة القرآن الكريم فقط، من دون السماح بوجود تجمعات سواء أثناء التكبير أم للصلاة في المساجد أو الساحات.