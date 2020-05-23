شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران ينعى ضحايا حادث الطائرة الباكستانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، بخالص التعازي والمواساة لنظيره الباكستانى غلام ساروار خان، وأسر ضحايا الحادث الأليم الذى وقع اليوم الجمعة للطائرة التابعة للخطوط الجوية الباكستانية رحلة رقم 8303 Pk والتى سقطت فوق مدينة كراتشى، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وكانت قد تحطمت طائرة باكستانية اليوم الجمعة تحمل 107 شخصا على متنها، وذلك قرب منطقة سكنية بمدينة كراتشي ، وقالت وزارة الطيران فى باكستان إن الطائرة كانت تحمل 99 راكبا وثمانية من طاقم الطائرة .

وأقلعت الرحلة PK8303 من لاهور، وكان من المقرر أن تهبط فى الثانية والنصف مساء بالتوقيت المحلى فى كراتشى، لكنها فقدت من على الرادار، بحسب ما قال المتحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية عبد الله خان لشبكة سى إن إن.