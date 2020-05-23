شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة أخبار الخليج 365.. الزمالك نادى القرن.. ورفع أى سيارة بطرق الكورنيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم ”الخليج 365” نشرة إخبارية مسائية من صالة التحرير، وتناولت عدد كبير من الأخبار العاجلة على مدار اليوم، أبرزها الزمالك يعلق لافتة "نادى القرن الحقيقى" بالبطولات وليس المحسوبية، وكذلك رفع السيارات المتواجدة بطرق الكورنيش بكافة المحافظات.

حيث رصدت النشرة، تطور جديد لملف أزمة نادى القرن، علّق مسئولو نادى الزمالك لافتة كبيرة على سور النادى بميت عقبة وكتبوا عليها عبارة "نادى الزمالك.. نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات"، فى محاولة للتأكيد على أحقية القلعة البيضاء فى لقب نادى القرن الأفريقى الذى توّج به النادى الأهلى قبل 20 سنة، لكن اللقب شهد جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية بعدما قرر مجلس الزمالك تصعيد الأمر للمحكمة الرياضية الدولية بهدف تجريد النادى الأهلى من اللقب ومنحه للزمالك.

إدارة الزمالك قررت تحريك الشكوى الخاصة بملف نادى القرن بعد عيد الفطر المبارك، بعدما كلّف مرتضى منصور، رئيس الزمالك، الرباعى أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى وهانى زادة وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى منصور، أعضاء مجلس الإدارة، بجمع كل الملفات الخاصة بقضية نادى القرن، والتى ستضمن ما بين اللوائح والنتائج وأرقام الفريق فى بطولات الاتحاد الأفريقى، وكذلك الاستعانة بجميع الخبراء القانونيين والرياضيين، بجانب اللجوء لبعض الخبراء القانونيين الأجانب وخبراء لوائح بالاتحاد الأفريقى والاتحاد الدولى، وذلك لرفع دعوى قضائية فى المحكمة الرياضية الدولية لاسترداد لقب نادى القرن من النادى الأهلى الذى حصل عليه من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.

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ومنح مرتضى منصور رباعى لجنة الزمالك شهراً لجمع كل الملفات ورفع تقرير له لتعديله قبل التحرك بشكل رسمى نحو تقديم قضية بشأن أحقية النادى الأبيض فى الحصول على لقب نادى القرن الأفريقى، بالإضافة إلى التواصل بشكل رسمى مع الاتحاد الأفريقى بشأن تلك المسألة، كما وضع مسئولو الزمالك إمكانية الاستعانة بمحامٍ أجنبى يمتلك خبرات لتحريك تلك القضية بصورة عاجلة بعد جمع كل الملفات الخاصة بها فى المدة التى حددها منصور لرباعى اللجنة التى تم تشكيلها فى اجتماع مجلس الإدارة، والتى تم اعتمادها بشكل رسمى من المجلس بحضور كافة أعضائه باستثناء الدكتورة شريفة الفار عضو مجلس الإدارة التى تغيبت عن الاجتماع، وأبدت موافقتها هاتفياً بكافة القرارات التى اتخذها المجلس فى اجتماعه الذى عقد مساء الأربعاء الماضى.

كما جاء فى نشرة أخبار الخليج 365، أنه صرح مصدر أمنى أنه اعتباراً من غدٍ الأحد الموافق 19 الجارى، وعقب بدء الحظر فى تمام الساعة 8 مساءً سيتم رفع أى سيارة متواجدة بطرق الكورنيش بكافة المحافظات لمخالفتها القرار الصادر بشأن غلق تلك الطرق وعدم السماح بانتظار السيارات بها.

واختتمت النشرة بخبر فوز المصرى محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزى ضمن قائمة أفضل 5 هدافين أفارقة فى العشر سنوات الأخير بعد تألقه مع ناديه والمنتخب الوطنى ومساهمته فى تأهل الفراعنة لكأس العالم بعد غياب 28 عاما. وكان محمد صلاح قد تم اختياره ضمن قائمة أكثر النجوم تسجيلا للأهداف بالقدم اليسرى فى تاريخ البريميرليج الذى مازال ينشط فى الدورى الإنجليزي، أما باقى النجوم ما بين رحيل عن البطولة أو الاعتزال.

واختارت شبكة " Orange Football Club " كلا من بيير أوباميانج لاعب أرسنال الإنجليزى وصامويل إيتو لاعب ريال مدريد السابق وأسامواه جيان وسيدو دومبيا لاعب كوتد ديفوار السابق.