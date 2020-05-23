شكرا لقرائتكم خبر عن بصورته وهو يقبل يديه.. الحبيب على الجفرى ينعى أحد شيوخه بكلمات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الحبيب علي الجفري على توجيه العزاء في وفاة أحد المقربين لديه، مثلما كشف عبر حسابه على موقع إنستجرام مؤخراً، حيث نشر عدة صور لهما معاً ووصف المتوفى بأنه أحد العارفين بالله، بالإضافة إلى عدة صفات أخرى حين علق على الصور قائلا: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون رحم الله شيخنا العارف بالله والدال عليه العابد الناسك الكريم الشهم المُعَمَّر الحبيب محمد بن أحمد العطّاس العلوي الحسيني الشافعي وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وأخلفه في ذريته وأحبته وفينا بخلف صالح وجمعنا به في مستقر الرحمه ولأبنائه علي وعبد الله وعبد الرحمن وذويه".



الحبيب على الجفرى

وكان الداعية الإسلامي الشيخ الحبيب علي الجفرى، أكد في وقت سابق أنه ليس ممن يحثّ الناس على متابعة المسلسلات في شهر رمضان الكريم، ولكن لو فعل ذلك سيكون اختياره الأول مسلسل الاختيار دون تردد.

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على الجفرى

وقال علي الجفرى، عبر حسابه بموقع تويتر: "لست ممن يرى حثّ الناس على متابعة المسلسلات في شهر رمضان الكريم، ولكن إن فعلتُ فسيكون مسلسل الاختيار دون تردد"، وأضاف: "رحم الله المنسي والرجال الذين قضَوا معه وكل من قدم روحه لنصرة الحق وتقبّلهم في الشهداء وبارك في ذرياتهم وذويهم وشفّعهم فيهم وحفظ الله مصر وسائر بلادنا".

وأوضح:"والفاضح في موقف كثير من المتهجِّمين هو أنهم يتبرأون من العمليات الإرهابية عند حدوثها أو يتهمون الحكومات بتدبيرها وعندما يتم النيل من مرتكبيها لا يملكون أنفسهم في المسارعة إلى الدفاع عنهم وتصويرهم في صورة الضحايا الأبرياء والصادقين الأنقياء".