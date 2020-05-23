مجموعة طلعت مصطفى تقرر بناء مساجد للشهداء وإطلاق أسمائهم على شوارع المشروعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت مجموعة طلعت مصطفى، اتخاذ عددٍ من الإجراءات والقرارات لأسر شهداء الواجب من الجيش والشرطة كنوع من رد الجميل للتضحيات الغالية التي قدموها، وتكريمًا لذكرى شهداء الوطن، وكتقدير بسيط للتضحيات التي قدموها من أجل رفعة وسلامة مصرنا الغالية. وجاء الإجراءات كالتالى: 1- إطلاق أسماء الشهداء على بعض الشوارع بمشروعات المجموعة 2- بناء مساجد تحمل اسم شهداء الواجب في المشروعات 3- الإعفاء من وديعة ومصروفات الصيانة Advertisements 4- اشتراكات مجانية بالأندية لأسر الشهداء 5- الإعفاء من كافة غرامات التأخير 6- الإعفاء من مصروفات الاحلال والتجديد وأكدت المجموعة في بيان لها على دورها على كمؤسسة وطنية خاصة تضطلع بمسئولية اجتماعية حتمية تجاه المجتمع.

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