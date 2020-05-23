شكرا لقرائتكم خبر عن وصول رحلة استثنائية تقل 165 مصريا من العالقين بالسعودية لمطار مرسى علم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار مرسى علم الدولى، مساء اليوم الجمعة، رحلة طيران استثنائية، قادمة من مطار مدينة العاصمة السعودية الرياض ، تقل على متنها 165 عالقا مصريا بالأراضى السعودية، وذلك ضمن الرحلات الاستثنائية التى تقوم بها الشركة الوطنية مصر للطيران لإعادة العالقين بالخارج تنفيذًا لتعليمات الرئيس السيسي.

وقال مصدر من مطار مرسى علم الدولى، إن رحلة الرياض التى وصلت مساء اليوم تعد ثالث رحلات العالقين بالخارج التى تصل من الأراضى السعودية لمرسى علم، حيث استقبل مطار مرسى علم مساء اليوم رحلتين من مطار جدة السعودي، مؤكدًا أن جارى اتخاذ الإجراءات المتبعة لنقلهم للفندق المخصص لهم كحجر صحى بمرسى علم لمدة أسبوع .

Advertisements

من جانبه، قال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان، إن هناك فريق طبى مدرب من رجال الطب الوقائى والحجر الصحي، فى انتظار العائدين من الخارج بمطار مرسى علم الدولي، مؤكدا على أنه يتم التعامل مع العالقين بالخارج بعناية وبدقة فى تنفيذ الاختبارات الوقائية اللازمة لمواجه فيروس كورونا المستجد.

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، أن أول مراحل الإجراءات المتبعة من قبل رجال الطب الوقائى مع العائدين من الخارج تعقيمهم وحقائبهم بمجرد وصولهم أرض المطار، ثم التأكيد عليهم فى الحفاظ على المسافات بينهم البعض، ثم أخذ عينة دم وعمل اختبار أجسام مضادة ونقلهم فى مجموعات داخل أتوبيسات مكيفة للفنادق المختلفة المخصصة للحجر الصحى مع مرافقة فريق طبى لهم طوال فترة الإقامة .

كان استقبل مطار مرسى علم الدولى، مساء اليوم الجمعة، رحلتين طيران استثنائيتين، قادمتين من مطار مدينة جده السعودية، تقلان على متنهما 341 عالقا مصريا بالأراضى السعودية، وذلك ضمن الرحلات الاستثنائية التى تقوم بها الشركة الوطنية مصر للطيران لإعادة العالقين بالخارج تنفيذًا لتعليمات الرئيس السيسي.