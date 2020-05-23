شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين فراج لـ"الخليج 365": أنا وأبنائى بالمنزل منذ ساعات.. والتجربة كانت قاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، تماثلها وأبنائها للشفاء من فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنهم عادوا سويا إلى منزلهم اليوم الجمعة بعد تلقى العلاج اللازم بمستشفى قصر العينى الفرنساوى.

وأكدت الدكتورة شيرين فراج، أن تجربة الإصابة بالفيروس لم تكن سهلة وكانت قاسية وغاية فى الصعوبة، مناشدة جموع المصريين بالانتباه الشديد لخطورة هذا الفيروس والالتزام التام بالاجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالوقاية من الإصابة بفيروس كورونا

وفى وقت سابق، كشفت النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا. وقالت فراج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»: «المرض صعب وغريب وعجيب، أنا ملتزمة بالإجراءات الصحية، وكنت أحافظ على ارتداء الكمامة لذلك لم أنقل العدوى منى لزملائي في مجلس النواب، بعكس ما حدث معي».