شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين فراج لـ"الخليج 365": أنا وأبنائى بالمنزل منذ ساعات.. والتجربة كانت قاسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، تماثلها وأبنائها للشفاء من فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنهم عادوا سويا إلى منزلهم اليوم الجمعة بعد تلقى العلاج اللازم بمستشفى قصر العينى الفرنساوى.
وأكدت الدكتورة شيرين فراج، أن تجربة الإصابة بالفيروس لم تكن سهلة وكانت قاسية وغاية فى الصعوبة، مناشدة جموع المصريين بالانتباه الشديد لخطورة هذا الفيروس والالتزام التام بالاجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالوقاية من الإصابة بفيروس كورونا
وفى وقت سابق، كشفت النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا. وقالت فراج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»: «المرض صعب وغريب وعجيب، أنا ملتزمة بالإجراءات الصحية، وكنت أحافظ على ارتداء الكمامة لذلك لم أنقل العدوى منى لزملائي في مجلس النواب، بعكس ما حدث معي».
وتابعت النائبة: «المرض سريع الانتشار بطريقة غير عادية، وانتقال العدوى عن طريق قد يحدث عن طريق استخدام المرحاض».
وأضافت: «شعرت بضيق في التنفس، ثم ارتفاع بدرجة الحرارة، وبعض الناس بتتأخر وهذا قد يطور المرض إلى التهاب رئوي، ومن المهم التوجه إلى المستشفى فور الشعور بالأعراض»، مشيرة إلى أنها شفيت بعد تناول دواء الملاريا.
وأردفت: «خرجت من العزل أنا وأولادي، مضيفة: حضرت اجتماع للجنة الموازنة والصحة بمجلس النواب وبعض الأشخاص العاملين بديوان عام وزارة الصحة كانوا مصابين وحضروا الاجتماع وأحدهم كان قريبا مني وغير مرتدي للكمامة وتسبب في نقل العدوى لي».
وناشدت المواطنين بالحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة لمواجهة كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين فراج لـ"الخليج 365": أنا وأبنائى بالمنزل منذ ساعات.. والتجربة كانت قاسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.