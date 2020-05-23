فيديو.. الحرب الإعلامية ضد مصر إحباط مخطط جديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى تنتصر فيه القوى الناعمة لمصر على مستوى الإعلام والدراما، كانت جماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها فى تركيا وقطر يخططون لحملة إعلامية كاذبة تستهدف تشويه صورة مصر ومؤسساتها. المخطط كشفه قطاع الأمن الوطنى، حيث أعطت قيادات الإخوان الهاربة تكليفات لبعض الأشخاص داخل مصر بإنتاج مواد إعلامية مصورة وبرامج مفبركة مقابل مبالغ مالية ضخمة. القيادات الإخوانية المتورطة هى عبد الرحمن القرضاوى، معتز مطر، محمد ناصر، عبد الله القادوم عمرو أحمد فهمى، وذلك من خلال شركة تيم 1 وستوديو بوهمين بمنطقة عابدين. Advertisements في الفيديو التالي نستعرض تفاصيل المخطط وكيف تم إحباطه من قبل قوات الأمن : في الفيديو التالي نستعرض تفاصيل المخطط وكيف تم إحباطه من قبل قوات الأمن :

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