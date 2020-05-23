شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدل الإصابات بكورونا فى العالم والحصيلة تتجاوز 5,1 ملايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بتسجيل 106,1 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لتصبح الحصيلة 5 ملايين و103278، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وارتفع معدل الإصابات اليومية بواقع نحو 6600 حالة مقارنة مع اليوم السابق. وبلغ عدد الوفيات 332925، بينما تماثل مليون و949300 شخص للشفاء.

وتبقى الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث عدد حالات كورونا مع أكثر من مليون و557 ألف إصابة و94702 وفاة.

وتقترب البرازيل بوتيرة سريعة من روسيا التي تحتل المركز الثاني من حيث عدد الإصابات، بينما تتفوق عليها بكثير من حيث عدد الوفيات (أكثر من 20 ألفا في البرازيل مقابل 3 آلاف في روسيا).