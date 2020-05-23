شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعلاميين": نعاهد الرئيس أن نكون يدا رئيسية فى البناء والتنوير والتثقيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والشعب المصرى، بعيد الفطر المبارك، داعيا للرئيس السيسى والحكومة المصرية أن يسدد الله خطاهم دائما فى استكمال المشاريع العملاقة التى تقوم بها الدولة المصرية فى كافة المجالات، وجهود الدولة المشرفة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وثمن مجلس النقابة من الدور البارز والملموس الذى يقوم به الرئيس السيسى فى كافة المجالات داخليا وخارجيا، مضيفا أن الرئيس السيسى يضرب نموذجا مشرفا للقيادة الحكيمة والطموحة لجعل الدولة المصرية فى مقدمة دول العالم فى كافة المجالات.

واختتم مجلس نقابة الإعلاميين: "نعاهد الرئيس السيسى فى هذه المناسبة العطرة أن يكون الإعلاميين المصريين يدا رئيسية من أيادى البناء والتنوير والتثقيف ورفع درجات الوعى لدى المصريين فى الفترة الحالية والقادمة، حتى تستكمل مصر نهضتها الشاملة وبناء حضارتها المعاصرة فى عهد الرئيس السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة".