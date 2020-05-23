شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر: السماح لـ40 منشأة سياحية بالعمل داخل المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، أن محافظ البحر الأحمر هى مقصد سياحى فى الأعياد والمناسبات، ولا يمكن أن يتم وضع قيود على من يمتلك شقة أو شاليه أو مركب خاص، بالإضافة إلى الفنادق التى تم السماح لها بتشغيل نسبة 25% من إشغالها، من خلال منحها شهادات معتمدة ووصل عددها إلى 40 فندقا، وهناك بعض الضوابط والشروط التى تم وضعها من قبل الجهات التنفيذية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف محافظ البحر الأحمر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "التاسعة" الذى يذاع على القناة الأولى المصرية، أن هناك تشديدات على الالتزام بتطبيق كافة قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وقال: "سنلتزم بإجراءات رئيس مجلس الوزراء فى عيد الفطر المبارك بإغلاق الشواطئ وغيرها، ولكن لدينا فى المحافظة فنادق ستعمل شواطئها بشكل طبيعى، ولكن وسط إجراءات احترازية مشددة".

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وتابع اللواء عمرو حنفى: "الشواطئ العامة ستكون مغلقة تمامًا، التزامًا بقرار رئيس الوزراء، والمراكب ستعمل إذا كان شخصًا يمتلكها، بقواعد معينة وسط إجراءات احترازية مشددة، وسنتخذ إقرارا من رئيس المركز بأنه لن يربط مع مركب آخر فى المياه، أى منع تمامًا التجمعات داخل المياه".

وواصل: "المخالف لهذه الإجراءات من رؤساء المراكب، سيتم سحب تراخيصهم لعدة أشهر، مع غرامة مالية طبقًا للمركب، بينما مراكب النزهة التى عادة ما يكون عددها كبير قررنا مساواتها بالفنادق، بأن يستقلها ربع العدد المحدد لها". وواصل: "سيتم وقف رحلات السفارى والغطس وجميع الأنشطة البحرية طوال إجازة عيد الفطر المبارك، والمخالفين لهذه القرارات سيتم توقيع غرامات وعقوبات مشددة عليهم".