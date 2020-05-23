شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة الجامعية بالإسماعيلية تستقبل الفوج الأول للعائدين من الخارج.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت المدينة الجامعية، بجامعة قناة السويس فى الإسماعيلية، الفوج الأول لرحلات المصريين العائدين من الخارج، من دبى بدولة الإمارات، للإقامة بالمدينة الجامعية للطالبات وذلك لقضاء فترة الحجر الصحى المقررة لهم لمدة 7 أيام تنفيذًا للإجراءات والوقائية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وذلك كأحد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لعودة المصريين العاملين بالخارج.

كان فى استقبال المصريين العائدين من الخارج، الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، والدكتورة مها الحفناوى، وكيل وزاره التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية، والدكتور عادل حسن، مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الفيشاوى، مدير المستسفي الميداني، وهدى فرج، أمين عام الجامعة المساعد، ونجلاء عثمان، مدير المدينة الجامعية للطالبات.

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وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” علي حرص الجامعة علي توفير كافة الخدمات والتسهيلات للمواطنين العائدين من الخارج، مشيرة إلى أن هناك إجراءات تمت لرفع كفاءة المدن الجامعية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حيث تم تنفيذ أعمال الإحلال والتطوير لجميع واجهات المبانى الخارجية والمداخل الرئيسية وأعمال التنسيق الحضارى ورفع كفاءة أماكن المبيتات والآثاث والمطابخ ودورات المياه، كما تم تنفيذ أعمال التجديد للأرضيات والدهانات للأسقف والحوائط الداخلية والخارجية.

وأضافت رئيس جامعة قناة السويس، أنه تم تعقيم المدن وتجهيز عيادة لطب الاسرة وعيادة حميات وعيادة صدرية وتوفير أعداد من الأطباء وأفراد التمريض للإقامة بالمدينة الجامعية للكشف على العائدين من الخارج وسحب العينات وإجراء الفحوصات الكاملة وتلقى الرعاية المناسبة بالإضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وتوزيع الكمامات وقفازات اليد وجميع الأدوات اللازمة للوقاية الشخصية لضمان سلامة الجميع، مع تزويد المدينة بكبينه تعقيم بالإضافة إلى توفير كميات كبيرة من المطهرات والصابون السائل بالمدينة الجامعية مع التعقيم المستمر للمبانى والغرف بشكل دورى، وتم وضع خطه الاستقبال من تعقيم الامتعة وقياس درجة الحرارة ورصد أي أعراض خاصة بالمشاكل الخاصة بالجهاز التنفسي، وفى حالة ظهور أى أعراض يتبع بروتوكول وزارة الصحة وينقل المواطن إلى أحدى مستشفيات العزل.

وأكدت ماجدة هجرس، أنه سيتم توفير الوجبات الغذائية والأنشطة الرياضية مع مراعاة التباعد الاجتماعي، وتمنت رئيس جامعة القناة، السلامة لجميع المصريين القادمين من الخارج لأرض الوطن وتمر عليهم الـ٧ أيام دون ظهور أي أعراض والوصول الي أهاليهم سالمين.