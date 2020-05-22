شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة «المتحدة» للاحتفاء بأسر الشهداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسي، القيام بمبادرة جديدة لتكريم شهداء الواجب من أبطال القوات المسلحة والشرطة. وقال المهندس حسام صالح، المتحدث باسم المتحدة، إنه بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية، أرسلت الشركة وفدا لزيارة وتحية أسر الشهداء وقام وفد الشركة بمشاركتهم فرحة العيد من خلال هدايا رمزية للأطفال ودعمهم معنويًا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 15,003

تعافي 4,217

وفيات 696

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