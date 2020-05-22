شكرا لقرائتكم خبر عن حفل إفطار بحضور محافظ شمال سيناء وقيادات وعواقل مدينة العريش (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقيم في أحد دواوين قبيلة الفواخرية بمدينة العريش حفل إفطار، بحضور اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وعدد من القيادات الطبيعية ومشايخ وعواقل العريش، وقدم المحافظ التهنئة لجميع أبناء محافظة شمال سيناء بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا على حالة الود والمحبة التي تسود بين أبناء جميع القبائل والعائلات.

وأكد المحافظ على إهتمام القيادة السياسية بتنمية وتعمير سيناء بصفة عامة وشمال سيناء بصفة خاصة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات التي أنفقتها الدولة على البنية التحتية في سيناء بلغت أكثر من 600 مليار جنيها، في صورة مشروعات من كباري وطرق وكهرباء ومياه وغيرها، نظرًا لقيام الدولة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية ذات التكلفة العالية والتي لا يستطيع القطاع الخاص أو أحد آخر بتنفيذها.

وأشار المحافظ إلى الانتهاء من تطوير عدد 5 ميادين رئيسية في مدينة العريش شاملة أعمال الإنارة والتشجير ودهان البردورات والأرصفة وغرف تصريف مياه الأمطار ووسائل الحماية المدنية والحريق، بجانب عمليات الرصف الكاملة لها وللشوارع والمحاور المرتبطة بها، ورصف عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية الأخرى وإعادة الشيء لأصله نظرًا لأعمال البنية التحتية للمياه والكهرباء والغاز الطبيعي والتليفونات.

لفت المحافظ إلى زيادة مصادر المياه بمدينة العريش للقضاء على شكاوي المواطنين والقضاء على نظام المناوبة بإنشاء محطات رفع وخزانات جديدة.. من بينها رافع كرم أبونجيلة، ورافع جنوب المساعيد، ورافع الصفا الجديد، بجانب إنشاء عدد 4 محطات لتحلية المياه بالعريش بطاقة 25 ألف مترا مكعبا في اليوم، لتضاف إلى ما يتم ضخه من محطة مياه القنطرة شرق إلى العريش..مشيرًا إلى إحلال وتجديد شبكة مياه العريش بتكلفة بلغت ٨٨٦ مليون جنيها .

حفل إفطار بحضور محافظ شمال سيناء وقيادات وعواقل مدينة العريش

حفل إفطار بحضور محافظ شمال سيناء وقيادات وعواقل مدينة العريش