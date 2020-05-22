شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل 415 عائدًا من السعودية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء الجمعة، ثلاث رحلات طيران من بينهم رحلتين من مطار جدة، ورحلة من مطار الرياض، على متنهم 415 راكبا مصريا، ضمن رحلات عودة المصريين من عدة دول لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومن المقرر إخضاع العائدين للحجر الصحي بأحد فنادق مرسى علم لمدة أسبوع للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن فريق طبى من الحجر الصحي قام بتوقيع الكشف الطبي النهائي على الركاب المصريين العائدين للتأكد من خلوهم من أي إصابات بكورونا وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا وتم السماح لهم بالمغادرة لمحافظاتهم.

كانت صحة البحر الأحمر قد خصصت فريق طبى مجهز مدرب لمتابعة الحالة الصحية للمصريين والقيام بإجراءات الفحص الطبي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساءا والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا وذلك طول مدة الحجر تحت إشراف طبي كامل وذلك كإجراءات وقائية ضد فيروس كورونا.

وصول ثلاث رحلات لمطار مرسي علم من السعودية

وصول ثلاث رحلات لمطار مرسي علم من السعودية

وصول ثلاث رحلات لمطار مرسي علم من السعودية