شكرا لقرائتكم خبر عن والد الشهيد خالد المغربي عن مسلسل «الاختيار»: «جسد بطولة ابني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الفنان محمد حمدي الذي جسد شخصية النقيب الشهيد خالد المغربي «دبابة» ابن مدينة طوخ بمحافظة القليوبية بمسلسل «الاختيار» الذي يعرض بطولات القوات المسلحة، مقبرة الشهيد بطوخ عقب عرض الحلقة ٢٨ التي ظهرت فيها لحظة استشهاد «دبابة».

وقد حرص حمدي على اصطحاب والد الشهيد خالد المغربي «دبابة» إلى المقابر وقراءة الفاتحة على روح الشهيد بمقابره في طوخ والدعاء له وذلك بعد ردود الأفعال التي جاءت له بعد تجسيد دور الشهيد بالمسلسل والتي أثنت على الدور الذي لعبه الفنان محمد حمدى وإجادته له وباقى زملائه بالعمل الفنى.

وقال محمد كمال المغربي والد الشهيد، في تصريحات له إن تجسيد ملحمة البرث في مسلسل «الاختيار» أظهر الدور البطولي ابطال الصاعقة في التصدى لاعداء الوطن والخونة وأن الشهداء كانوا كالوحوش الضارية في وجه هؤلاء الإرهابيين.

وأكد «المغربي» أن تجسيد دور نجله في حلقات المسلسل تدعو للفخر، فهو فخر مصر، موضحا أنه لمس في نجله الشهيد خالد دبابة الشجاعة والبطولة منذ صغره، وهو ما دفعه إلى الالتحاق بالكلية الحربية قائلاً: «لما التحق بالكلية الحربية قالي إدعيلي يابابا ألتحق بسلاح الصاعقة».