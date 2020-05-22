شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 610 عائدين من الخارج إلى المدينة الجامعية بالإسماعيلية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل، مساء الجمعة، 610 من المصريين العائدين من الخارج، إلى المدينة الجامعية للطالبات بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية، لقضاء فترة الحجر الصحي بالمدينة.

وقامت عناصر الشرطة بتأمين وصول الوفد الذي ضم عشرات الأتوبيسات إلى مدينة الإسماعيلية ومنها إلى مدينة الطالبات على الطريق الدائري بالمدينة، حيث كان في انتظارهم دكتورة ماجدة هجرس، رئيس الجامعة، وقيادات الجامعة، وعشرات العمال الذين ساعدوا المصريين العائدين في حمل حقائبهم وتوصيلهم إلى غرف الإقامة بعد اجتياز إجراءات التعقيم وبوابة التعقيم الرئيسية لهم وللأمتعة الخاصة بهم.

وقامت دكتورة هجرس، يرافقها المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة، والدكتور عادل حسن مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد القيشاوي مدير المستشفى الميداني، وهدي فرج أمين عام الجامعة المساعد، ونجلاء عثمان مدير المدينة الجامعية للطالبات، باستقبال المصريين العائدين وتوزيع أعلام مصر عليهم وسط ترحاب كبير.

وأكدت رئيس جامعة قناة السويس، الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة باستقبال المصريين العالقين بالخارج، في المدينة الجامعية للطالبات بالإسماعيلية. وقالت إنه طبقا لتعليمات وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبدالغفار، بتجهيز المدن الجامعية لاستقبال المصريين القادمين من الخارج، تم تشكيل لجنة بجامعة القناة لمتابعة الإجراءات اللوجيستية والوقائية.

وكشفت عن إعداد قاعات خاصة للرياضة والترفيه والإنترنت وعيادات طبية لمتابعة حالات المصريين فور وصولهم، بالإضافة إلى الانتهاء من تركيب كابينة تعقيم لكل القادمين.

وأشارت رئيس الجامعة إلى أن هناك إجراءات تمت لرفع كفاءة المدن الجامعية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تم تنفيذ أعمال الإحلال والتطوير لجميع واجهات المبانى الخارجية والمداخل الرئيسية وأعمال التنسيق الحضارى ورفع كفاءة أماكن المبيت والآثاث والمطابخ ودورات المياه، كما تم تنفيذ أعمال التجديد للأرضيات والدهانات للأسقف والحوائط الداخلية والخارجية وتم تعقيم المدن وتجهيز عيادة لطب الأسرة وعيادة حميات وعيادة صدرية، فضلا عن تزويد المدينة بكابينة تعقيم وتم وضع خطة الاستقبال من تعقيم الأمتعة وقياس درجة الحرارة ورصد أي أعراض خاصة بالمشاكل الخاصة بالجهاز التنفسي.

وأضافت أنه في حالة ظهور أي أعراض يتبع بروتوكول وزارة الصحة وينقل المواطن إلى إحدى مستشفيات العزل، مشيرة إلى أنه سيتم توفير الوجبات الغذائية والأنشطة الرياضية مع مراعاة التباعد الاجتماعي.

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وتمنت رئيس الجامعة أن يصل جميع المصريين العالقين بالخارج سالمين لأرض الوطن وتمر عليهم الـ١٤ يوما دون ظهور أي اعراض والوصول إلى أهاليهم سالمين.

المصريين العائدين من الخارج يصلو المدينة الجامعية للطالبات بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية لقضاء فترة الحجر الصحى بالمدينة

المصريين العائدين من الخارج يصلو المدينة الجامعية للطالبات بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية لقضاء فترة الحجر الصحى بالمدينة

المصريين العائدين من الخارج يصلو المدينة الجامعية للطالبات بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية لقضاء فترة الحجر الصحى بالمدينة

المصريين العائدين من الخارج يصلو المدينة الجامعية للطالبات بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية لقضاء فترة الحجر الصحى بالمدينة