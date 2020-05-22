شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للسكان»: عدد سكان القاهرة تضاعف 3 مرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر المجلس القومي للسكان، اليوم الجمعة، انفوجراف يوضح تطور عدد السكان بالقاهرة الكبرى منذ عام 1980 حتى الآن في عام 2020 وتوقعاته لعدد سكان القاهرة الكبرى حتى عام 2035.

أوضح المجلس القومي للسكان، أن عدد سكان القاهرة الكبرى في عام 1980 بلغ 7 مليون و349 ألف، وفي عام 1985 بلغ 8 مليون و328 ألف، وفي عام 1990 بلغ 9 مليون و892 ألف، وفي عام 1995 بلغ 11 مليون و962 ألف، وفي عام 2000 بلغ 13 مليون و626 ألف، وفي عام 2005 بلغ 15 مليون و174 ألف، وفي عام 2010 بلغ 16 مليون و899 ألف، وفي عام 2015 بلغ 18 مليون و820 ألف، وفي العام الجاري 2020 بلغ 20 مليون و901 ألف.

ووفقا للانفوجراف الذي نشره المجلس، فإنه من المتوقع أن يصل عدد سكان القاهرة الكبرى في عام 2025 إلى أكثر من 23 مليون، وفي عام 2030 إلى حوالي 26 مليون، وفي عام 2035 إلى أكثر من 30 مليون.

وأشار، إلى أن عدد سكان القاهرة الكبرى قد تضاعف حوالي 3 مرات خلال الفترة من 1980 حتى 2020ن موضحا أنه بحلول علم 2035 سيقطن بالقاهرة الكبرى أكثر من 24% من سكان مصر، مشيراً إلى أنه القاهرة الكبرى هذا العام 2020 تحتل الترتيب السابع على مستوى العالم من حيث الكثافة السكانية، ومن المتوقع أن تحتل الترتيب الخامس في عام 2035.

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