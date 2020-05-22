شكرا لقرائتكم خبر عن «حميات سوهاج» تحذر: الوضع داخل المستشفى أصبح كارثيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت مستشفى الحميات بسوهاج، والمخصصة لعزل حالات اشتباه الإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، بيانا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، حذرت فيه من أن «الوضع داخل المستشفى أصبح كارثيا، ويفوق قدرتها على المواجهة مع نقص الإمكانيات».

وقالت المستشفى، في بيانها: «الوضع داخل المستشفى أصبح كارثيا، وتخطى القدرة الاستيعابية لعزل حالات اشتباه الإصابة بفيروس كورونا، وليلة أمس أغلقت المستشفى أبوابها على 42 شخصا مصابين بكورونا في مبنى واحد مكون من طابقين».

مستشفى الحميات بمحافظة سوهاج

وتابع البيان: «لكم أن تتخيلوا حجم الكارثة بالمستشفى، والوفيات في تزايد لعدم وجود إمكانيات بالمستشفى للتعامل مع الحالات الحرجة، والأطباء يصرخون، ولا نجد أماكن لدخول المرضى، ولا نستطيع الامتناع عن استقبال المزيد».

ونشر الدكتور عمرو الرشيدى، مدير مستشفى الحميات بسوهاج، بيان المستشفى على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، داعيا أهالي المحافظة إلى البقاء في بيوتهم، والالتزام بالتباعد الاجتماعي.