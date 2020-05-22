وزير التعليم العالي: انتهاء كورونا من مصر فى يوليو

صرح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، بإن معدلات الإصابة بفيروس كورونا داخل البلاد محاصرة في حدود المتوقع لها ولا تدعو تلك الاعداد للقلق، كما أنه توقع انتهاء الأزمة بحلول النصف الثانى من شهر يوليو.

كما أضاف وزير التعليم العالي خلال كلمته بافتتاح المرحلة الثالثة لمشروع “بشائر الخير 3” بحضور ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه وفق الدراسات الاخيرة فإنه من المتوقع أن نصل إلى 14700 إصابة بفيروس كورونا بحلول 22 مايو الحالي، على أن تصل حالات الإصابة إلى 20 ألف في نهاية الشهر، كما أنه من المتوقع أن تشير الدراسات إلى أن الأسبوع الثانى من شهر يونيو، تحديداً من يوم 7 يونيو وحتى 10 من الشهر نفسه، سيشهد تراجع في حالات الإصابات الجديدة، وقد نصل إلى إعلان انتهاء الجائحة في النصف الثانى من شهر يوليو.